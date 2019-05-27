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Engin Eroğlu Avrupa Parlamentosuna girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu seçimlerine Alman Serbest Seçmenler Partisinden katılan Türk asıllı Engin Eroğlu, parlamentoya girmeye hak kazandı.Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Almanya’dan katılan Türk asıllı siyasetçi Engin Eroğlu’nun partisi Serbest Seçmenler Partisinin yüzde 2,2 oy aldı.

Engin Eroğlu Avrupa Parlamentosuna girdi

Avrupa Parlamentosu seçimlerine Alman Serbest Seçmenler Partisinden katılan Türk asıllı Engin Eroğlu, parlamentoya girmeye hak kazandı.
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Almanya’dan katılan Türk asıllı siyasetçi Engin Eroğlu’nun partisi Serbest Seçmenler Partisinin yüzde 2,2 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Engin Eroğlu’nun da Avrupa Parlamentosuna seçildiği açıklandı.
Türk seçmenlerin ve Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) destek verdiği Engin Eroğlu, 1997 yılından beri aktif siyaset yapıyor.

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