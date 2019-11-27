HABER

Engir Gölü'nün göçmen kuşları yuvasız kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 16:24 | Son Güncelleme

Gölün sazlıkların bulunduğu ve göçmen kuşların uğrak yeri olan alanın yarıdan fazlası çıkan yangında zarar gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangında bölgenin yarıdan fazlası tahrip oldu.

Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında bulunan Engir Gölü'nün Sivas-Kayseri kara yolu yakınlarındaki sazlık alanında dün çıkan yangında göçmen kuşların uğrak yeri olarak kullandığı 40 dekarlık sazlık bölgenin yarıdan fazlası zarar gördü.

Yetkililer tarafından sahada yapılan zarar tespit incelemesinde, kaplumbağa, tavşan gibi hayvanların da etkilendiği bölgede Sultan Sazlığı'ndaki kuş cennetine göç eden kuşların mola yeri olarak kullandığı sazlık bölge büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Çanakkale’de havadan trafik denetimiÇanakkale’de havadan trafik denetimi
Görme engelli esnaftan Barış Pınarı Harekâtı’na anlamlı destekGörme engelli esnaftan Barış Pınarı Harekâtı’na anlamlı destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Engir Gölü Kayseri sazlık alanda çıkan yangın

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Ankara'da operasyon! Listede 2 eski milletvekili de var

Ankara'da operasyon! Listede 2 eski milletvekili de var

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de apartmanda yangın! Can pazarı yaşandı

İstanbul'da can pazarı!

Sobayı tinerle yakmak istedi! Kendisi ve oğlu hastanelik oldu

Sobayı tinerler yakmak istedi! Sonrası korkunç

İstanbul'da yaptıkları vahşet isyan ettirmişti! Gözaltına alındılar

İstanbul'da yaptıkları vahşet isyan ettirmişti! Gözaltına alındılar

Herkes bunu merak ediyor: Balkanlar'daki depremler Türkiye'yi etkiler mi?

Balkanlar'daki depremler Türkiye'yi etkiler mi?

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Arnavutluk'tan dönen yolcular korku dolu anları böyle anlattı!

Arnavutluk'tan dönen yolcular korku dolu anları anlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.