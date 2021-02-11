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Enis Berberoğlu milletvekilliğini yeniden kazandı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

11.02.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Enis Berberoğlu milletvekilliğini yeniden kazandı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Son dakika haberine göre CHP'li Enis Berberoğlu, mahkemenin 'yeniden yargılanması ve infazın durdurulması' kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresinin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekili vasfını yeniden kazandı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Enis Bey geldi, mutluyum, sevinçliyim ama Türkiye adına da üzülüyorum. Böyle bir tablo keşke hiç yaşanmasaydı." diye konuştu.

AYM Genel Kurulu, MİT TIR'ları davasında aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezası onandıktan sonra 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun yaptığı bireysel başvuruyu görüşerek hak ihlali kararı verdi. Karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere gönderildi; ancak İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetti. Bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazdan sonuç alınamayınca Berberoğlu, AYM’ye ikinci kez bireysel başvuruda bulundu. AYM, Berberoğlu’nun yaptığı ikinci bireysel başvuru için de hak ihlali kararı verdi. Oybirliğiyle verilen kararda, Anayasa'nın 'seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını' düzenleyen 67'nci ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını' düzenleyen 19'uncu maddelerinin ihlal edildiğine hükmedildi. Kararın bir örneği, ihlallerin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme de Enis Berberoğlu hakkında AYM kararına uyulması yönünde oy birliğiyle karar verdi.

7 AY SONRA YENİDEN MİLLETVEKİLİ

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği 'yeniden yargılama ve infazın durdurulması' kararı ile ilgili Başkanlık Tezkeresi, Genel Kurul'da okundu. Kararın okunmasının ardından Berberoğlu, 7 ay sonra yeniden vekillik hakkını kazandı. Berberoğlu bugün itibarıyla milletvekilliğinin tüm haklarını geri kazanmış oldu.

'BÖYLE BİR TABLO KEŞKE HİÇ YAŞANMASAYDI'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak "Politik gücü de görüyoruz burada ama adaleti de görüyoruz. Sonuçta galip olan adalet. Enis Bey geldi, mutluyum, sevinçliyim ama Türkiye adına da üzülüyorum. Böyle bir tablo keşke hiç yaşanmasaydı." açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA


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