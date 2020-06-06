Enis Berberoğlu tahliye edildi

DHA'nın haberine göre Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, Cuma günü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında14 Nisan tarihinde kabul edilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında müvekkilinin cezasının 31 Temmuz tarihine kadar olan kısmının dışarıda geçirmesini talep etti.

Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasından 5 yıl 10 ay cezası onanmıştı. İnfaz düzenlemesine göre Berberoğlu, kalan 18 aylık hapis cezasının 31 Temmuz tarihine kadar olan kısmını dışarıda geçirecek.

Bu talep üzerine Berberoğlu akşam saatlerinde Berberoğlu tahliye edildi.

HDP'liler milletvekillikleri Berberoğlu ile birlikte düşürülen Eski HDP Milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın da koronavirüs nedeniyle tahliye edilmemesini eleştirdi.

Gazeteci ve Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise Güven ve Farisoğulları'nın serbest bırakılmamasına dair şöyle dedi:

"Adalet Bakanlığı açık cezaevlerindekileri bırakmak üzere bir karar yayınladı. Açık cezaevinde bulunanlar çıktılar.

"Enis Berberoğlu da 18 ay yattığı, geride kalan cezası da 18 ay olduğu için, suçu da tırnak içinde adli bir suç olduğu için bunu açık cezaevinde geçirecekti.

"HDP milletvekilleri ise hiç katılmadığım bir şekilde terör suçlamasıyla cezaevinde oldukları için bu haktan faydalanamıyorlar. Bana kalsa bu pandemi sürecinde herkesin serbest bırakılması lazım."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise bu tahliyenin "halkın iradesinin gasp edildiği ve gasp edilmeye devam edildiği acı gerçekliğini değiştirmediğini" söyledi.