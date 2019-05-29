HABER

Enişte cinayeti sanığı: Ablama ve çocuklara eziyet ediyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 09:56 | Son Güncelleme

BURSA’nın Gemlik ilçesinde eniştesi Ali Görçin'i (35) sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren Bayram Can Dalkılıç'ın (24) yargılanmasına başlandı.

Enişte cinayeti sanığı: Ablama ve çocuklara eziyet ediyordu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde eniştesi Ali Görçin'i (35) sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren Bayram Can Dalkılıç'ın (24) yargılanmasına başlandı. Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Dalkılıç, "Eniştem, ablama ve çocuklara eziyet ediyordu. Çocukların yanında uyuşturucu kullanıyordu'' dedi.
Olay, Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Yeni Dünya Sokak'ta, ocak ayında meydana geldi. Ali Görçin, kayınbiraderi Bayram Can Dalkılıç tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle başından vuruldu. Görçin, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Dalkılıç, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı.
Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasıyla dava açılan Bayram Can Dalkılıç, hakim karşısına çıktı.
'NİYETİM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'
Ablası Gözde Görçin’in eniştesinden boşanmak için dava açtığını belirten tutuklu sanık Bayram Can Dalkılıç, "Eniştem, ablama ve çocuklara devamlı eziyet ediyordu. Onlara hiç sahip çıkmadı. Bakmıyor, kollamıyordu. Ablam, eniştemin kendisini devamlı dövdüğünü söylüyordu. Çocukların yanında uyuşturucu kullandığını gördüm. Ablam, boşanma davası açınca yanıma geldi. Hasta olan yeğenime ve ablama ben bakmaya başladım. Olay gününde, evin kapısına geldi. Ablama ve bana küfürler ederek, bağırmaya başladı. Birinci katta olduğumuz için merdivenden yukarıya doğru çıktığını fark ettim. Ben de tüfeği alarak, yanına gittim. Niyetim öldürmek değildi. Yeniden ağır küfürler ederek, elini beline atmaya çalıştığı sırada üç adım geri gidince ateş ettim. Tüfeği nasıl ateşlediğimi bile bilmiyorum. Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim" dedi.
Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Enişte cinayeti sanığı: Ablama ve çocuklara eziyet ediyorduEnişte cinayeti sanığı: Ablama ve çocuklara eziyet ediyorduEnişte cinayeti sanığı: Ablama ve çocuklara eziyet ediyorduEnişte cinayeti sanığı: Ablama ve çocuklara eziyet ediyordu

Antalya'da yüzme havuzu şoku!100 kişi hastanelik oldu Antalya'da yüzme havuzu şoku!100 kişi hastanelik oldu
Akaryakıt kaçakçılarına baskın: 42 ton yakıt ele geçirildiAkaryakıt kaçakçılarına baskın: 42 ton yakıt ele geçirildi
Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştüAkar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.