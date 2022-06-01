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Eniştesi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Ezgi Taşıran ile ilgili kahreden detay, 1,5 ay sonra...

01.06.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da Emrah Ö., çıkan tartışmada boşanma aşamasındaki eşi Özgecan Ö.'nün kız kardeşi 27 yaşındaki Ezgi Taşıran'ı tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü. Emrah Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürerken Ezgi Taşıran'ın nişanlı olduğu ve 1,5 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Eniştesi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Ezgi Taşıran ile ilgili kahreden detay, 1,5 ay sonra...

Çorum'da enişte dehşeti yaşandı. Çıkan tartışmada Emrah Ö., boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşi 27 yaşındaki Ezgi Taşıran'ı tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü. Olay sonrası otomobiliyle kaçarak kayıplara karışan saldırganın yakalanması için çalışma devam ederken kahreden bir detay ortaya çıktı. Nişanlı olduğu öğrenilen Ezgi'nin evlilik hazırlığında olduğu ve 1,5 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.

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9 EL ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 19'uncu Sokak’ta meydana geldi. Özgecan Ö., annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşıran ile boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Ö.'de kalan çocuğunu almaya gitti. Emrah Ö. ile sokakta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızı arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ezgi Taşıran, annesinden cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basmasını istedi. Emrah Ö. de belinden çıkardığı tabanca ile Ezgi Taşıran'a 9 el ateş ettikten sonra eşini dövüp, otomobiline binerek kaçtı. Çağırılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ezgi Taşkıran kurtarılamadı.

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KAHREDEN DETAY

Ezgi Taşıran için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Taşıran'ın cenazesi Kadıderesi köyünde toprağa verildi. Nişanlı olan Taşıran'ın 1,5 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.

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Polis, Emrah Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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cinayet Çorum
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