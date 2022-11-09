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Eniştesini av tüfeğiyle vurdu! Başında bekledi...

09.11.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde O.M. isimli şahıs, eniştesi H.A.'yı sokakta av tüfeğiyle vurup, başında bekledi. Polisin geldiğini fark edince tüfeği bırakıp kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken, ağır yaralanan H.A. ise hastaneye kaldırıldı.

Eniştesini av tüfeğiyle vurdu! Başında bekledi...

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. O.M., sokakta yürüyen teyzesinin kocası H.A.'ya av tüfeğiyle ateş açarak, yaraladı. Saçmaların isabet ettiği H.A. kanlar içinde yere yığılırken, O.M. ise elindeki silahla bir müddet başında bekledi. Çevredekilerden 112'yi aramalarını isteyen şüpheli, daha sonra polisin geldiğini fark edince tüfeği atıp, olay yerinden kaçtı.

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Şüphelinin, yaralının başında beklediği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ağır yaralanan H.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis, O.M.'yi fazla uzaklaşamadan yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Yaralama Mersin

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