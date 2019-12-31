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  4. Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.12.2019 11:29 | Son Güncelleme

Çin'de bir düğünde yaşananlar davetlileri şoke etti. Gelinin eniştesiyle birlikte olduğu görüntüler düğün sırasında büyük ekrana yansıtıldı.

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Düğünde damat, dev ekrana gelinin görüntüsünü yansıttı. Görüntüde gelin, 6 aylık hamile olan kızkardeşinin kocasıyla ilişkiye giriyordu.

Damat gelini, sadakatsizliği ve kızkardeşinin eşiyle olan ilişkisinden dolayı küçük düşürmek istedi ve bu yüzden skandal görüntüleri 5 dakika boyunca, aile ve arkadaşlarının gözleri önünde dev ekrandan yansıttı.

Davetliler de o anın görüntülerini yakalayıp internette paylaştı ve sonrasında görüntüler internette viral oldu.

Bazı kişiler olayın gerçek olduğuna inansa da bazıları bunun bir video uygulamasının reklam kampanyası olduğunu düşünüyor.

Skandal görüntüler çiftin sahneye çıkmasıyla başlıyor.

Tören sahibi kalabalığı "Şimdi size yeni evlilerin nasıl büyüdüğünü videolarla göstereceğiz" diyor.

Sonrasında gelinin, eniştesiyle olan görüntüleri açılıyor.

Damat geline dönüp "Bilmediğimi mi sandın?" diye soruyor.

Olayla ilgili video Çin sosyal medya platformu Weibo'dan kaldırıldı, ancak hala Twitter'da yayınlanıyor.


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