HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enkaz altında kaydettiler! Madenciler, küçük Elif'i sohbet ederek hayatta tutmaya çalıştı

Enkaz altında kaydettiler! Madenciler, küçük Elif'i sohbet ederek hayatta tutmaya çalıştı

17.02.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asrın en büyük doğal felaketinde, tüm Türkiye tek yürek olurken deprem sonrası kaydedilen görüntüler kurtarma çalışmalarının ne kadar zor olduğunu da gösterdi. Enkaz altındaki canları kurtarmak için duygularını gizlemek zorunda kalan kurtarma ekiplerinin sanki hiçbir şey yokmuş gibi küçük kızla yaptıkları sohbet kameralara böyle yansıdı.

Hatay başta olmak üzere 10 ili yerle bir eden deprem felaketinde enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgede çalışma yapan Bozdağ Madencilik ve Ege Taş Kömür Madencilik firmasının yeraltı çalışanlar, yaklaşık 12 metre yaşam tüneli oluşturarak isminin Elif olduğu öğrenilen sevimli bir kız çocuğunu kurtarmak için zamanla yarıştılar. Yıkılan binanın enkazında sıkışıp kalan küçük kızı kurtarmak için adeta zamanla yarışan ekipler Elif ile zaman zaman hamam sohbeti yaptı, zaman zamanda ninesine yapılacak olan ziyaretten söz ettiler.

SERUMUN SUYUNU İÇMEK İSTEDİ

Saatlerdir aç susuz enkaz altında kalan Elif’in sağlık durumu iyi görünürken minik kız, ekiplerden önce su istedi. Elif’e ılık su vermek isteyen ekipler, dondurucu soğukta ılık su bulamayınca küçük kız koluna takılan serumun suyundan içmek istedi. Bir şekilde sakinleştirilen küçük kız daha sonra apartman enkazının 5 miligram enjektörle verilen sudan içerek susuzluğunu gidermeye çalıştı.

Depremden sonra onlarca kişiyi sağ olarak enkazdan çıkarmanın mutluluğunu yaşayan Bozdağ Madencilik ve Ege Taş Kömür Madencilik firmasının yeraltı çalışanları her dakikası ömür boyu unutulamayacak deprem bölgesi çalışmaları sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Firmaları adına bölgede çalışma yapan 116 madencinin 36 kişiyi enkaz altında sağ çıkardığını belirten Haşmet Akkuş, “Ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık, ancak tek yürek olarak bu felaketin yaralarını sarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzedeler için gönderilen bazı eşyalar 'pes' dedirttiDepremzedeler için gönderilen bazı eşyalar 'pes' dedirtti
Jandarma 24 saat nöbette! Kimseyi yanına yaklaştırmıyorlarJandarma 24 saat nöbette! Kimseyi yanına yaklaştırmıyorlar
11'inci gün mucizesi! 248. saatte enkazdan sağ çıkarıldı11'inci gün mucizesi! 248. saatte enkazdan sağ çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay

En Çok Okunan Haberler

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Ezber bozan İstanbul depremi sözleri! "7.5'e dayanır..."

Ezber bozan İstanbul depremi sözleri! "7.5'e dayanır..."

Fox TV muhabirinin zor anları: Kolunu tutup itti

Fox TV muhabirinin zor anları: Kolunu tutup itti

Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!

Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! İşin sırrı çözüldü

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! İşin sırrı çözüldü

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.