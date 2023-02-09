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Enkaz altında kurtarılmayı beklerken ilk isteği babasının sesini duymak oldu! 'Yardıma gel'

09.02.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’dan Kahramanmaraş’a arama kurtarma çalışmalarına giden AFAD ekipleri, enkaz altında Kevser ile Hamza kardeşlere ulaştı. Enkaz altında kurtarılmaya bekleyen Kevser’in ilk isteği anne ve babasının sesini duymak oldu. Ekipler Kevser'i anne ve babasıyla konuşturdu. Kevser, babasına ‘yardıma gel’ diye seslendi.

Enkaz altında kurtarılmayı beklerken ilk isteği babasının sesini duymak oldu! 'Yardıma gel'

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu’dan Kahramanmaraş’a görevlendirilen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Kastamonu AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmasında enkaz altında Kevser ile Hamza kardeşlere ulaştı. Enkaz altında kalan Kevser, AFAD ekiplerini görür görmez kendi canını unutarak babası Mahmut Sandal’ı aramalarını istedi. AFAD ekipleri, Mahmut Sandal’ı telefonla arayarak hem Kevser’in hem de kardeşi Hamza’nın durumunun iyi olduğunu söyledi.

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Babasının sesini duyan Kevser, babasına ‘Yardıma gel’ diye seslendi. AFAD ekipleri, ‘Baban şimdi yardıma gelemez, biz seni kurtaracağız’ dedi. Kevser’in annesi de, ekiplere teşekkür etti.

Kevser ve Hamza kardeşler, ekiplerin çalışması neticesinde bir süre sonra enkaz altından çıkartıldı.

İHA

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deprem Kahramanmaraş enkaz

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