HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enkaz altındaki bir vatandaşa daha ulaşıldı! O anlar böyle görüntülendi

Enkaz altındaki bir vatandaşa daha ulaşıldı! O anlar böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 14:25 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama kurtarma ekiplerinin, enkaz altında ulaştıkları vatandaşa moral verme anları kameraya yansıdı.

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde alttaki 2 katı çöken Bayrarlı'daki Yılmaz Erbek apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, enkaz altında kalan vatandaşlardan birisine daha ulaşmayı başardı. Ekiplerin, yıkıntıların arasında kurtarmaya çalıştıkları vatandaşa moral verme anları kameraya yansıdı.

'ARAMIZDA 3,5-4 METRE MESAFE KALDI'

Sol bacağının demirlerin arasında sıkıştığını belirterek "Onu bir kurtarsanız" diyen vatandaşla konuşan görevli, "Ben senin kafanı görüyorum, elini görüyorum. Şu ışığın olduğu yerden seni alacağız, Allah'ın izniyle alacağız amcam. Aramızda 3,5-4 metre mesafe kaldı. Öyle bir kurtaracağız ki Allah'ın izniyle inşallah, her şey rahat olacak" diyerek moral vermeye çalıştı. Binada kayma meydana geldiği için güçlükle yürütülen çalışmalarda yaşlı vatandaşı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'Ünlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'
İzmir Valisi duyurdu! 6 ilçede Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturulduİzmir Valisi duyurdu! 6 ilçede Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu
Süresiz nafaka kalkıyor mu?Süresiz nafaka kalkıyor mu?
En Çok Okunan Haberler
Star TV'den İbo Show kararı!
Star TV'den İbo Show kararı!
Resmen mucize: Saatler sonra kurtarıldılar
Resmen mucize: Saatler sonra kurtarıldılar
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Diğer Haberler
Deprem sonrası vatandaşların kaldığı çadır kentler havadan görüntülendi
Depremzedeler burada kalıyor
İzmir Valisi duyurdu! 6 ilçede Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu
İzmir Valisi duyurdu! 6 ilçede Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu
AFAD'dan İzmir açıklaması: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var
'Gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var'
İzmir’i yıkan depremin ardından en acı bekleyiş
En acı bekleyiş...
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
MSB'den İzmir'deki depremle ilgili açıklama: Yardımlar için kriz masası oluşturuldu
MSB'den İzmir'deki depremle ilgili açıklama: Kriz masası oluşturuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.