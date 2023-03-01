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  4. Enkazın altından çıkartıldı! Lüks marka otomobilin eski halinden eser kalmadı...Son hali şaşkına çevirdi

Enkazın altından çıkartıldı! Lüks marka otomobilin eski halinden eser kalmadı...Son hali şaşkına çevirdi

01.03.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen illerde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Deprem sırasında binaların altındaki çok sayıda araç enkaz altında kalarak kullanılmaz hale geldi. Deprem bölgesinden kaydedilen bir görüntüde lüks marka bir aracın enkaz altından çıkartıldığı anlara ve son görüntüsüne yer verildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ili yerle bir etti. Depremlerde binlerce bina yerle bir olurken deprem sırasında çöken binaların altında kalan araçlarda hurdaya döndü. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken göçük altında kalan araçlar da çıkartılıyor. Enkaz altında kalan araçlar emniyet otoparklarında bırakılırken, sahipleri yaşıyorsa sahiplerine yaşamıyorsa ise birince derece yakınlarına tutanakla teslim ediliyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Göçüğün altında adet dümdüz olan lüks marka bir aracın iş makinesine bağlanan halatlarla çıkartıldığı anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Çevredekiler tarafından çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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