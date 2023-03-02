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Enkazdan 248 saat sonra kurtarılmıştı! Aleyna Ölmez bugün taburcu edildi

02.03.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazından 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez, 15 günlük tedavi sürecinin ardından bugün taburcu oldu. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Hem tıbbi açıdan hem de psikososyal anlamda konuyu takip edeceğiz. İnşallah bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Enkazdan 248 saat sonra kurtarılmıştı! Aleyna Ölmez bugün taburcu edildi

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi'ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez, 16 Şubat'ta Ankara'ya getirilip, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ölmez, 15 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşup, bugün taburcu edildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, depremde yaralananlardan yaklaşık 2 bin kişinin Ankara Üniversitesi hastanelerinde tedavi gördüğünü ve hiçbirinin hayatını kaybetmediğini söyledi.

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"BU SÜRECİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ATLATILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Aleyna'yı, bundan sonra da takip edeceklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ünüvar, "Hem tıbbi açıdan hem de psikososyal anlamda konuyu takip edeceğiz. İnşallah bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılması için elimizden geleni yapacağız. Fizik tedavi sürecini de takip edeceğiz. Ailesi de bu süreci bizimle beraber sürdürmek istediklerini söyledi" dedi.

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Aleyna'nın teyzesi Güler Duman da hem tedavi sürecinde katkısı olanlara hem de dışarıdan ziyarete gelenlere teşekkür etti. Duman, desteklerle kendilerini yalnız hissetmediklerini söyledi.

"11 GÜN BOYUNCA HİÇBİR ŞEY YİYİP İÇMEDİM"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aleyna Ölmez, enkaz altındaki durumu sorulunca "11 gün boyunca hiçbir şey yiyip, içme şansım olmadı. Ortam da karanlıktı. Ben depreme odamda yakalandım, pek hareket etme şansım olmadı. Bir şey yiyip, içemedim. Herhangi bir açlık veya susuzluk hissettiğim zaman da uyudum. Genelde uyuduğum için de pek bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.

TEYZESİYLE YAŞAYACAK

Aleyna Ölmez, bundan sonra teyzesiyle yaşayacağını ve fizik tedavi sürecinde Ankara'da olacaklarını söyledi. Tedavisini yürüten hastane personeli için yaptığı kara kalemi hediye eden Ölmez, çalışanların alkışlarıyla hastaneden ayrıldı.

Kaynak: DHA

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