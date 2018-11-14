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"Enstrümanlar, Sanat Hayattır Derneği tarafından temin edilecektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 18:27 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı: - "Yavuz Bingöl'den ya da herhangi başka bir şahıs veya kurumdan enstrüman satın alınması söz konusu olmayıp, protokol gereği enstrümanlar Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği tarafından temin edilecektir"

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Yavuz Bingöl'den ya da herhangi başka bir şahıs veya kurumdan enstrüman satın alımının söz konusu olmadığı, protokol gereği enstrümanların Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği tarafından temin edileceği belirtildi.

MEB tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Bakanlığın, Yavuz Bingöl Sanat Merkezi'nden bağlama ve piyano satın alacağı şeklinde haberler yer aldığı belirtildi.

Bakanlığa bağlı resmi ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin erken yaşlarda müzikle tanışmalarının sağlanması ve okullardaki müzik faaliyetlerinin etkin şekilde uygulanabilmesine katkıda bulunulması amacıyla MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği arasında "Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası İş Birliği Protokolü" imzalandığı hatırlatılan açıklamada, "Bu bağlamda, Yavuz Bingöl'den ya da herhangi başka bir şahıs veya kurumdan enstrüman satın alınması söz konusu olmayıp, protokol gereği enstrümanlar Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği tarafından temin edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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