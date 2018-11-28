Malezya'nın iktidar koalisyonundaki Halkın Adaleti Partisinin Genel Başkanı Enver İbrahim, eski Başbakan Necip Rezak'ın ve ABD'li Goldman Sachs bankasının adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu iddialarına ilişkin, "Malezya gibi ekonomisini iyileştirmeye çalışan bir ülkeyi kullanmış olmaları benim için son derece iğrenç bir şey." dedi.

Financial Times gazetesine verdiği röportajda Enver, söz konusu bankanın, yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho ile gizli anlaşma içine girdiği iddialarını eleştirerek, "Malezya gibi ekonomisini iyileştirmeye çalışan bir ülkeyi kullanmış olmaları benim için son derece iğrenç bir şey." ifadesini kullandı.

Enver, önceki hükümetin Goldman Sachs'a 2012-2013 yıllarında tahvil ihracı için ödediği ve daha sonra ortadan kaybolan 588 milyon dolarla ilgili banka yetkililerine çağrıda bulundu.

Söz konusu para kaybının Malezya'ya verdiği zararın, bankaya ödenen parayı aştığını vurgulayan Enver, Goldman Sachs'e, "Ana toplamdan daha fazlasını ödemeliler." çağrısında bulundu.