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Epic Games bir oyunu daha 'farklı bir şekilde' ücretsiz yapacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.06.2020 10:06 | Son Güncelleme

Epic Games Store, A Total War Saga: TROY'yu ücretsiz yapacak. Fakat A Total War Saga: TROY'u kısa vadede indirmek mümkün değil. İşte nedeni...

Epic Games bir oyunu daha 'farklı bir şekilde' ücretsiz yapacak!

Epic Games ücretsiz oyunlar ile bir süredir gündeme geliyor. En son GTA V Premium Edition'ı ücretsiz olarak kullanıcılarıyla buluşturan mağaza, GTA V'in ardından Borderlands: The Handsome Collection'ı ücretsiz olarak sundu. Bu oyunun ardından ise herkes Epic Games'in sıradaki ücretsiz oyununu bekliyordu. Gelen haberlere göre o oyun A Total War Saga: TROY oldu. Fakat burada ilginç bir durum söz konusu.

A TOTAL WAR SAGA: TROY EPİC GAMES STORE'DA ÜCRETSİZ OLACAK AMA...

A Total War Saga: TROY 13 Ağustos tarihinde tanıtılacak. Yani oyunun tanıtılmasına yaklaşık 2 ay daha var. Ancak Epic Games Store, oyun daha tanıtılmadan oyunu ilk 24 saat boyunca ücretsiz olarak kullanıcılarına sunmayı taahhüt etti. Yani 13 Ağustos tarihinden itibaren oyuncular ilk 24 saat içinde oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilecek. Ancak iyi bir haber de var.

A Total War Saga Troy Epic Games Store

YENİ BİR ÜCRETSİZ OYUN DAHA GELİYOR

Epic Games bu hafta yeni bir oyunu daha ücretsiz yapacak ve o oyunu indirmeniz için beklemeniz gereken herhangi bir süre yok. unutmadan hatırlatalım; A Total War Saga: TROY'un Epic Games Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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