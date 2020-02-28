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Epic Games InnerSpace'i ücretsiz yaptı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.02.2020 14:30 | Son Güncelleme

Epic Games bu hafta bir oyunu daha ücretsiz yaptı. Kickstarter üzerindeki başarısıyla Epic Games Store'a eklenen PolyKnight Games yapımı InnerSpace oyunu ücretsiz oldu. Fakat InnerSpace oyununu ücretsiz indirebilmeniz için acele etmelisiniz. Zira süre oldukça sınırlı.

Epic Games InnerSpace'i ücretsiz yaptı

Epic Games son zamanlarda oyuncuları oldukça sevindiyor. Ünlü dijital platformu her hafta bir oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Bu anlamda geçtiğimiz hafta Assassin's Creed: Syndicate oyununu ücretsiz hale getiren ve oyunculardan deyim yerindeyse hayır duası alan Epic Games, bu hafta ise oyuncular için InnerSpace'i tercih etti.

InnerSpace Epic Games

INNERSPACE EPİC GAMES'TE ÜCRETSİZ OLDU

Epic Games, InnerSpace oyununu ücretsiz hale getirdi. Epic Games'in duyurusuna göre Epic Games üyeleri, InnerSpace oyununu kütüphanelerine ekleyebilecek. InnerSpace görsel atmosferi ile dikkat çeken bir oyun. InnerSpace bu görsel atmosferinin getirdiği başarı ile KickStarter'dan yüklü miktarda destek almıştı. Şimdi ise Epic Games üyeleri böylesine başarılı ve etkileyici oyunu ücretsiz olarak oynayabilecek. Ancak InnerSpace'i indirebilmek için de oldukça kısıtlı bir süreniz var.

INNERSPACE İÇİN ELİNİZİ ÇABUK TUTUN

PolyKnight Games tarafından geliştirilen InnerSpace'e sahip olmak isteyen kullanıcılar elini çabuk tutmak zorunda. Zira InnerSpace 6 Mart'a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Bu tarihten itibaren InnerSpace eski fiyatı 31 TL'den satın alınabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Epic Games InnerSpace PolyKinght Games Epic Games Store Kickstarter

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