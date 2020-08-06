Epic Games Store geleneği bozmadı: Haftanın ücretsiz oyunu belli oldu!

Epic Games Store daha önce verdiği ücretsiz oyunlarla birçok oyuncunun dikkatini çekmeyi başarmıştı. Özellikle GTA 5 Premium Edition'ı ücretsiz olarak dağıttıktan sonra çıkışa geçen Epic Games Store, haftalar boyunca ücretsiz oyun sunmaya devam etti ve bu durum artık bir geleneğe dönüştü. 'Epic Games Store ücretsiz oyun geleneği' olarak da adlandırabileceğimiz bu gelenek, her hafta olduğu gibi bu hafta da bozulmadı. Günlerden Perşembe olunca Epic Games Store, haftanın ücretsiz oyununu meraklılarıyla paylaştı.

WİLMOT'S WAREHOUSE EPİC GAMES STORE'DA ÜCRETSİZ

Epic Games Store bu hafta Hollow Ponds tarafından geliştirilen ve Finji tarafından yayınlanan Wilmot's Warehouse'u ücretsiz yaptı. Bir tür bulmaca oyunu olan Wilmot's Warehouse'da bir depo görevlisi olan Wilmot'u yönetecek ve onun kamyonlarla gelen ürünleri en iyi şekilde yerleştirmesine yardım edeceksiniz. Son olarak oyunun istenen zorluk derecesinin artırılabildiğini söyleyelim.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN ÜCRETSİZ OYUNU DA BELLİ

Wilmot's Warehouse'u indirmek için her zaman olduğu gibi bir süre sınırınız var. Bugün (6 Ağustos) 18:00 itibariyle indirilmeye sunulacak olan oyun, 13 Ağustos tarihine kadar Epic Games Store kütüphanesine eklenebilecek. Önümüzdeki hafta ise Epic Games, aylardır beklenen A Total War Saga: Troy'u ücretsiz olarak oyun severlere sunacak. Fakat A Total War Saga: Troy'u indirebilmek için sadece 24 saatiniz olacak.

