Epic Games Store Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'ı ücretsiz yapacak!

Epic Games Store ücretsiz oyunları online mağaza için bir gelenek haline gelmiş durumda. Daha önce GTA V: Premium Edition gibi yüksek bütçeli bir oyunu ücretsiz hale getiren Epic Games Store, son olarak 15 günlük ücretsiz oyun kampanyasıyla sosyal medyanın ilgisini çekmişti. 2021 yılına girmemiz ile birlikte oyun mağazası ücretsiz oyunlarını, tıpkı eskiden olduğu gibi haftalık olarak dağıtmaya başladı. Bu hafta Crying Suns'ı ücretsiz olarak sunan Epic Games Store önümüzdeki haftanın sürprizini ise şimdiden açıkladı.

STAR WARS BATTLEFRONT II: CELEBRATİON EDİTİON ÜCRETSİZ OLACAK

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition Epic Games Store'un önümüzdeki hafta sunacağı ücretsiz oyun oldu. Normal değeri 280 TL olan oyun, çıktığı dönemde eleştirilse de hikaye modu ve multiplayer desteği ile dikkat çekiyor. Ayrıca EA yapımı oyunun görsel açıdan da doyurucu olduğunu söylemek mümkün.

EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNU NE ZAMAN İNDİRİLEBİLECEK?

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'ı indirebilmek için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Zira oyun, daha öncede söylediğimiz üzere önümüzdeki hafta ücretsiz olacak. Bu anlamda oyunu 14 Ocak TSİ 19:00'dan itibaren Epic Games Store kütüphanenize ekleyebileceğinizi belirtelim.

