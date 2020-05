Epic Games Store Twitter'dan çıtlattı: GTA 5 ücretsiz oluyor!

Epic Games Store, her hafta ücretsiz iki oyunu kullanıcılarına sunuyor. Önümüzdeki haftanın oyunu ise Epic Games tarafından 'sürpriz' olarak nitelendirildi. Bu süpriz üzerine araştırma yapan bazı kişiler, oyunun Rockstar Games yapımı GTA 5 (Grand Theft Auto V) olduğuna dair ciddi bulgulara ulaştıklarını iddia etti. Fakat Epic Games tarafından oyun hakkında herhangi bir ipucu yayınlanmadı. Epic Games Store'un bugün paylaştığı ve hemen sildiği bir tweet ise bizlere oyun hakkındaki en büyük ipucunu verdi.

Epic Games Store resmi Twitter hesabı, GTA 5'in ücretsiz olacağını duyuran bir tweet paylaştı. Söz konusu tweet beklenildiği üzere paylaşımın ardından hemen silindi. Ancak meraklı gözler, tweeti gördü hatta tweetin bir ekran görüntüsünü dahi aldı. O tweete bakılırsa Epic Games Store'da önümüzdeki bir hafta boyunca GTA 5 ücretsiz olarak dağıtılacak.

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418