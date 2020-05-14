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Epic Games Store Twitter'dan çıtlattı: GTA 5 ücretsiz oluyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2020 16:22 | Son Güncelleme

Epic Games Store GTA 5'i ücretsiz yapacak iddiası için bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Epic Games resmi Twitter hesabı, GTA 5'i ücretsiz sunacaklarını doğrulayacak nitelikte bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım oyuncuları heyecanlandırmaya yetti.

Epic Games Store Twitter'dan çıtlattı: GTA 5 ücretsiz oluyor!

Epic Games Store, her hafta ücretsiz iki oyunu kullanıcılarına sunuyor. Önümüzdeki haftanın oyunu ise Epic Games tarafından 'sürpriz' olarak nitelendirildi. Bu süpriz üzerine araştırma yapan bazı kişiler, oyunun Rockstar Games yapımı GTA 5 (Grand Theft Auto V) olduğuna dair ciddi bulgulara ulaştıklarını iddia etti. Fakat Epic Games tarafından oyun hakkında herhangi bir ipucu yayınlanmadı. Epic Games Store'un bugün paylaştığı ve hemen sildiği bir tweet ise bizlere oyun hakkındaki en büyük ipucunu verdi.

EPİC GAMES STORE GTA 5 İÇİN TWEET ATTI AMA...

Epic Games Store resmi Twitter hesabı, GTA 5'in ücretsiz olacağını duyuran bir tweet paylaştı. Söz konusu tweet beklenildiği üzere paylaşımın ardından hemen silindi. Ancak meraklı gözler, tweeti gördü hatta tweetin bir ekran görüntüsünü dahi aldı. O tweete bakılırsa Epic Games Store'da önümüzdeki bir hafta boyunca GTA 5 ücretsiz olarak dağıtılacak.

GTA 5 NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Tweete göre Epic Store'un kampanyası 14 Mayıs'ta (bugün) başlayacak ve 21 Mayıs 18:00'a kadar sürecek. Bu süre boyunca GTA 5'i Epic Games Store üzerinden kütüphanesine ekleyen oyuncular, herhangi bir süre kısıtlaması olmadan, sonsuza dek GTA 5 oynayabilecek. Tabi bunun tam tersi bir sonuç ile de karşılaşma ihtimalimiz var. Ancak her şey oldukça gerçekçi duruyor. Bizce bilgisayarlarınızda GTA 5 için şimdiden yer açsanız iyi olabilir.

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