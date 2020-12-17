Epic Games Store ücretsiz oyunları neler? İşte Epic Games Store ücretsiz oyunları!

Epic Games Store ücretsiz oyunlar kampanyasını 15 günlüğüne genişletecek. Epic Games Store 17 Aralık 2020'den itibaren her gün bir oyunu ücretsiz olarak dağıtacak. Bu kampanya 15 gün sürecek. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerine göre Epic Games Store ücretsiz oyunlar listesini sızdırıldı. Peki Epic Games ücretsiz oyunları neler?

EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUN LİSTESİ SOSYAL MEDYADA

Sosyal medya kanallarından paylaşılan liste, 15 gün boyunca her gün dağıtılacak Epic Games Store ücretsiz oyunlarını gösteriyor. En azından iddialar bu yönde. Oyunların arasında ise oldukça dikkat çekici yapımlar mevcut. Örneğin; Assassin's Creed Origins ve The Witcher 3 gibi yapımlar listede yer almakta. İddiaların odağındaki liste ise şöyle:

İŞTE İDDİALARA GÖRE EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

Dying Light

Resident Evil 7

The Witcher 3

Mass Effect Andromeda

Assassin's Creed Origins

Metal Gear Solid V

The Evil Within 2

Far Cry 5

Fallout 4

Borderlands 3

Monster Hunter: World

Dragon Age Inquisition

Horizon Zero Dawn

Ghost Recon Breakpoint

Hitman 2

Epic Games 17 Aralık 2020 ücretsiz oyunu henüz açıklanmadı. Fakat açıklama ile birlikte listenin doğru olup olmadığı da ortaya çıkacak gibi görünüyor. Zira oyunların yukarıdaki sıralama ile dağıtılacağı konuşuluyor. Buna göre Epic Games 17 Aralık 2020 ücretsiz oyunu Dying Light olacak. Ancak bu liste henüz iddia aşamasında. Yani Epic Games bu listeyi henüz doğrulamadı.

