Epic Games Store ücretsiz oyunları neler? İşte Epic Games Store ücretsiz oyunları!

Epic Games Store ücretsiz oyunlar kampanyasını 15 günlüğüne genişletecek. Epic Games Store 17 Aralık 2020'den itibaren her gün bir oyunu ücretsiz olarak dağıtacak. Bu kampanya 15 gün sürecek. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerine göre Epic Games Store ücretsiz oyunlar listesini sızdırıldı. Peki Epic Games ücretsiz oyunları neler?
Sosyal medya kanallarından paylaşılan liste, 15 gün boyunca her gün dağıtılacak Epic Games Store ücretsiz oyunlarını gösteriyor. En azından iddialar bu yönde. Oyunların arasında ise oldukça dikkat çekici yapımlar mevcut. Örneğin; Assassin's Creed Origins ve The Witcher 3 gibi yapımlar listede yer almakta. İddiaların odağındaki liste ise şöyle:
Epic Games 17 Aralık 2020 ücretsiz oyunu henüz açıklanmadı. Fakat açıklama ile birlikte listenin doğru olup olmadığı da ortaya çıkacak gibi görünüyor. Zira oyunların yukarıdaki sıralama ile dağıtılacağı konuşuluyor. Buna göre Epic Games 17 Aralık 2020 ücretsiz oyunu Dying Light olacak. Ancak bu liste henüz iddia aşamasında. Yani Epic Games bu listeyi henüz doğrulamadı.