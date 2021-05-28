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Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu Among Us oldu

28.05.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Epic Games ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta NBA 2K21'i ücretsiz olarak sunan Epic Games Store'da haftanın ücretsiz oyunu ise Among Us olarak açıklandı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu Among Us oldu

Epic Games Store ücretsiz oyunlar kampanyasını sürdürüyor. Epic Games şu sıralar Apple ile arasındaki dava ile gündeme gelse de geçtiğimiz hafta verdiği ücretsiz oyunla birçok kişiyi şaşırtmıştı. Zira Epic Games Store'da NBA 2K21 oyunu ücretsiz olarak oyunculara sunulmuştu.

EPIC GAMES STORE'DA AMONG US ÜCRETSİZ

Epic Games Store'da yeni haftanın ücretsiz oyunu ise Among Us oldu. Özellikle koronavirüs döneminde istatistiklerinde artış gözlenen oyun, Epic Games Store ücretsiz oyunlar kampanyası kapsamında ücretsiz olarak oyuncularla buluştu.

İster impostor olun ister crewmate! İşte en başarılı Among Us taktikleriİster impostor olun ister crewmate! İşte en başarılı Among Us taktikleri

AZ BİR VAKİT VAR

Among Us'ı ücretsiz olarak indirmek için ise yapılması gerekenler çok basit. Epic Games kütüphanenize bu oyunu ekleyerek, Among Us'a sahip olabilirsiniz. Fakat oyuna ücretsiz bir şekilde erişmek istiyorsanız elinizi biraz çabuk tutmanız gerekebilir. Zira InnerSloth tarafından geliştirilen oyun, 3 Haziran 2021 saat 18.00’e kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek.

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Among Us Epic Games

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