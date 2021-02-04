Epiduroskopi nedir? Epiduroskopi riskleri var mıdır?

Epiduroskopi, son yıllarda gelişmiş ülkelerde daha sık kullanılmaya başlanan bir teşhis ve tedavi yöntemidir. Epidural alan denilen, omurga kanalının içerisinde ve sinirlerin dışında bulunan alana ulaşmamızı sağlayan hassas bir yöntemdir. Omurga kanalının en alt bölgesindeki doğal bir kanaldan, çok ufak bir cilt kesisiyle ince bir fiberoptik kamera sisteminin epidural bölgeye ulaşması ve bu bölgedeki yapıların görüntülenmesi, gerekirse müdahale edilmesini sağlayan bir sistemdir.

Her yöne doğru hareket edebilen kamera sistemi ve aletler, teknolojinin bize sağladığı imkanlar sayesinde bu bölgede fazla travma yaratmadan, ilaç uygulamaları yapabilmeyi ve eklem problemlerine müdahale edilmesini sağlar. Daha önce geçirilen ameliyatlar nedeniyle oluşan yapışıklıkları görerek bu yapışıklıkları temizlemeyi de sağlamaktadır.

EPİDUROSKOPİ HANGİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE UYGULANIR?

Epiduroskopi adı verilen tedavi yöntemi, daha önce geçirilmiş ameliyatlar nedeniyle oluşan yapışıklıkların tedavisi için kullanılmak amacıyla piyasaya çıkartılmış bir yöntemdi. Fiberoptik bir sistem ile epidural alanın içerisine girip, bu alanın içerisinde, doku ve bağlar arasında kurulan yapışıklıkların giderilmesini sağlamaktaydı. Hastaya fazla zarar vermeden bu alan içerisine ulaşıp mümkün olduğunca temizlemeye yardımcı oldu.