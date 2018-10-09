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Epson’un en akıllı gözlüğü piyasada

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2018 09:37 | Son Güncelleme

Epson, Moverio akıllı gözlüklerin en yeni sürümü olan BT-35E'yi piyasaya sürdü.

Epson’un en akıllı gözlüğü piyasada

Epson optik uzmanlığındaki iddiasını Moverio BT-35E’de bütünüyle ortaya koyuyor ve akıllı gözlük kullanımını daha geniş kitlelere taşıyor. Eller serbest Si-OLED destekli şeffaf akıllı gözlük BT-35E, ek veya destek ekran işleviyle uzmanların hayatını kolaylaştırıyor.

Yeni model sayesinde misal, hastası üzerine odaklanmış bir hekim monitöre bakmak için ekstra hareket etmeden BT-35E’yi ikinci ekran olarak kullanıp konsantrasyonunu koruyor ve çalışmasını bölmüyor.

Yeni model müşteri geri bildirimlerine yanıt veriyor. Moverio BT-35E, neredeyse sıfır gecikme sağlayacak şekilde HDMI ve USB-C bağlantısı olan donanımlarla birlikte kullanılacak şekilde geliştirildi. Özellikle sağlık hizmetleri, ticari dron pilotluğu, mühendislik, eğlence sektörü alanlarında hizmet veren kurum ve yetkililer yeni modelle iş kalitelerini maksimuma taşıyacak.

Moverio BT-35E özel tasarımı sayesinde yüz şekillerinden ya da gözlük takıp takmamalarından bağımsız olarak tüm kullanıcılar uzun süreli şekilde rahatça kullanabiliyor.

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