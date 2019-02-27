"Erbakan'ın en parlak öğrencisi Erdoğan'dır"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bugün rahmetli Erbakan Hoca'nın rahleitedrisatından geçen ne kadar rektör var, sayısını bile hatırlamıyorum. Veya bürokraside, yüksek yargıda, Danıştayda, Yargıtayda, Anayasa Mahkemesinde, siyasette, bakanlıklarda yetiştirdiği ne kadar çok insan var sayısını hatırlamıyorum. Tabi en parlak öğrencisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Malkoç, Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı dolayısıyla Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen "Devlet ve Millet Hayatında Necmettin Erbakan" konferansında, Hazreti Mevlana gibi önemli bir değere ev sahipliği yapmış, Selçuklu başkenti Konya’da, Erbakan’ın adını taşıyan bir üniversitede öğrencilerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Erbakan ile bir siyasetçi olarak tanıştığını dile getiren Malkoç, uzun yıllar kendisine yol arkadaşlığı yaptığını aktardı.

Erbakan'ın siyasi kişiliğini, aile hayatını ve yakından şahit olduğu ülkeyi kalkındırma çabalarını anlatan Malkoç, "O yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türkiye'nin en parlak üniversitesiydi. Okulda sınava girip, birinci sınıfı atlayarak ikinci sınıftan başladı. İTÜ'de Erbakan Hoca'nın mezun olduğu tarihten bu tarafa, onun not ortalamasını yakalayabilen bir öğrenci gelmedi. Bu, onun çalışkanlığını ve zekasını ortaya koymak açısından önemli." ifadelerini kullandı.