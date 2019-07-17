Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada IKBY ve merkezi yönetimle temas halinde olduklarını ve gerekirse heyet gönderilebileceğini söyledi. Öte yandan saldırıda iki Iraklı'nın da yaralandığını belirtti.

Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit oldu.

Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı.

Anadolu Ajansı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan bir kişinin şehit olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu'nda bir görevlinin, konsolosluk dışında bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatına kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili "Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.

Erdoğan ayrıca "Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk milletine sabır diliyoruz" denildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisinin Başkonsolosluğumuzun dışında uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit olduğunu öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

AB VE ABD SALDIRIYI KINADI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği saldırıyı kınayan bir tweet paylaştı. "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.