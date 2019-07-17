Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Anadolu Ajansı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan bir kişinin şehit olduğunu duyurdu.
AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı.
Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.
Saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit oldu.
Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.
Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.
ÇAVUŞOĞLU: SALDIRIDA İKİ IRAKLI DA YARALANDI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada IKBY ve merkezi yönetimle temas halinde olduklarını ve gerekirse heyet gönderilebileceğini söyledi. Öte yandan saldırıda iki Iraklı'nın da yaralandığını belirtti.
ERDOĞAN: MENFUR SALDIRIYI KINIYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum" dedi.
Erdoğan ayrıca "Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN KINAMA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili "Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu'nda bir görevlinin, konsolosluk dışında bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatına kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk milletine sabır diliyoruz" denildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisinin Başkonsolosluğumuzun dışında uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit olduğunu öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.
AB VE ABD SALDIRIYI KINADI
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği saldırıyı kınayan bir tweet paylaştı. "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.
Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. @TC_Disisleri https://t.co/k4TLnym5A5— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) July 17, 2019
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Erbil'de Türk Konsolosluğu'nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz" dedi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Berger, "Erbil'de Türk Konsolosluğu'nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. En içten taziyelerimizi sunarken, kalben ve tüm dualarımızla Türkiye'nin ve merhumun ailesi ile sevenlerinin yanında olduğumuzu ifade ederiz" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE-IKBY İLİŞKİLERİ
Türkiye ve IKBY iilşkileri 2017 yılında IKBY'nin Irak merkezi yönetiminden ayrılmak talebiyle gittiği bağımsızlık referandumunun ardından gerilmişti. Mayıs ayında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Meclisi, oy çokluğuyla Kürdistan Demokrat Partisi adayı Neçirvan Barzani'yi bölgesel başkan olarak seçti. Yönetimin değişmesinin ardından Türkiye - IKBY ilişkileri restore etmek adına ikili üst düzey temaslar gerçekleşmişti. Haziran ayında IKBY başkanlığına seçilen Barzani'nin yemin törenine katılmak için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Erbil'e gitmişti. Haziran ayı sonunda ise Barzani Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. 27 Mayıs 2019 günü Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak’taki stratejik terör hedeflerini kara operasyonuyla etkisizleştirmek amacıyla ‘Pençe’ adı verilen bir askerî harekât başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlediği operasyonla Zap ve Kandil’de terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler havadan vuruluyor.
Okuyucu Yorumları 41 yorum