HABER

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlendi. Bir Türk konsolosluk görevlisi şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan olayın ardından "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum" dedi. Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada IKBY ve merkezi yönetimle temas halinde olduklarını ve gerekirse heyet gönderilebileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan bir kişinin şehit olduğunu duyurdu.

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı.

Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.

Saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit oldu.

gor

Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.

Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

sdafd

alsdna

ÇAVUŞOĞLU: SALDIRIDA İKİ IRAKLI DA YARALANDI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada IKBY ve merkezi yönetimle temas halinde olduklarını ve gerekirse heyet gönderilebileceğini söyledi. Öte yandan saldırıda iki Iraklı'nın da yaralandığını belirtti.

ERDOĞAN: MENFUR SALDIRIYI KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum" dedi.

Erdoğan ayrıca "Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN KINAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili "Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu'nda bir görevlinin, konsolosluk dışında bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatına kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk milletine sabır diliyoruz" denildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisinin Başkonsolosluğumuzun dışında uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit olduğunu öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

AB VE ABD SALDIRIYI KINADI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği saldırıyı kınayan bir tweet paylaştı. "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Erbil'de Türk Konsolosluğu'nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Berger, "Erbil'de Türk Konsolosluğu'nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. En içten taziyelerimizi sunarken, kalben ve tüm dualarımızla Türkiye'nin ve merhumun ailesi ile sevenlerinin yanında olduğumuzu ifade ederiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-IKBY İLİŞKİLERİ

Türkiye ve IKBY iilşkileri 2017 yılında IKBY'nin Irak merkezi yönetiminden ayrılmak talebiyle gittiği bağımsızlık referandumunun ardından gerilmişti. Mayıs ayında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Meclisi, oy çokluğuyla Kürdistan Demokrat Partisi adayı Neçirvan Barzani'yi bölgesel başkan olarak seçti. Yönetimin değişmesinin ardından Türkiye - IKBY ilişkileri restore etmek adına ikili üst düzey temaslar gerçekleşmişti. Haziran ayında IKBY başkanlığına seçilen Barzani'nin yemin törenine katılmak için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Erbil'e gitmişti. Haziran ayı sonunda ise Barzani Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. 27 Mayıs 2019 günü Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak’taki stratejik terör hedeflerini kara operasyonuyla etkisizleştirmek amacıyla ‘Pençe’ adı verilen bir askerî harekât başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlediği operasyonla Zap ve Kandil’de terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler havadan vuruluyor.


PARTNERAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUVAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUV
Temsilciler Meclisi Trump’ın Sözlerini KınadıTemsilciler Meclisi Trump’ın Sözlerini Kınadı
NATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiasıNATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erbil IKBY saldırı

En Çok Okunan Haberler

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Okuyucu Yorumları 41 yorum
allah belanızı versin Türk,Müslüman düşmanı kafirler....
Allah rahmet eylesin.sorumlulari tez zamanda geberir insallah
cia cıdırlar kesin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erbil’deki restorana silahlı saldırı! İşte ilk kareler

Erbil’deki restorana silahlı saldırı! İşte ilk kareler

NATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiası

NATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiası

Türkiye ilk sırada! 184 milyon Euro'luk sevkiyat

Türkiye ilk sırada! 184 milyon Euro'luk sevkiyat

'Güçlü ve bağımsız Türkiye için Erdoğan kendi yolundan gidiyor'

'Güçlü ve bağımsız Türkiye için Erdoğan kendi yolundan gidiyor'

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a kınama!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Donald Trump'tan İran itirafı: Obama denedi, işe yaramıyor

Trump'tan itiraf gibi açıklama: Obama denedi, işe yaramıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.