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Erbil'deki yangında bitpazarı küle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 11:28 | Son Güncelleme

Irak'ın Erbil kentinde ikinci el eşyaların satıldığı Lenge Pazarı'nda gece saatlerinde çıkan yangında yüzlerce iş yeri yandı - Sokakların darlığı nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahalede zorlandığı yangın henüz kontrol altına alınamadı

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde ikinci el eşyaların satıldığı Lenge Pazarı'nda gece saatlerinde çıkan yangında yüzlerce iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede diğer iş yerlerine sıçradı.

Esnafın haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Sokakların darlığı nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahalede zorlandığı yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangın nedeniyle pazardaki 3 bin civarında iş yerinden yarıdan fazlasının kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, ölü ve yaralının olmadığı ifade ediliyor.

Erbil'deki Lenge Pazarı'nda ağırlıklı olarak kullanılmış kıyafetler satılıyor.

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Erbil yangın

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