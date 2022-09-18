Erciyes'te feci olay! Dağcıların üzerine kaya düştü: 1 ölü 2 yaralı

Tırmanış yapmak için Ankara'dan Erciyes Dağı'na gelen 7 kişilik grubun inişe geçtiği sırada feci bir olay meydana geldi. Grupta bulunan dağcılar İ.K. , K.G. ve Uğur Bayükke'nin üzerine, 3 bin 500 metre rakımdaki Hörgüç mevkiinde üzerlerine kaya parçaları düştü.

EKİPLER HELİKOPTERLE ULAŞTI

Kayaların çarptığı dağcılar yamaçtan aşağı düştü. Durumu fark eden grup üyeleri, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Olay yerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) sevk edildi. Ekipler, 3 dağcıya ulaşmak için zorlu doğa koşullarında çalışma başlattı.

Ekipler, 4,5 saatlik tırmanış sonrası yaralı halde mahsur kalan dağcılara ulaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopter tarafından bulundukları yerden alınan İ.K., K.G. ve Uğur Bayükke sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bayükke'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı olarak kurtarılan iki dağcı ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA-DHA)







