HABER

Erciyes'te eşler arası kızak çekme yarışması yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 16:12 | Son Güncelleme

ERCİYES Kayak Merkezi'nde 'Artık çekilmez oldun’ eşler arası kızak yarışmasının ilk elemesinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Kayak Merkezi'nde 'Artık çekilmez oldun’ eşler arası kızak yarışmasının ilk elemesinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kış sezonu boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Erciyes'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması 12 çiftin katılımı ile gerçekleşti. Kayseri Erciyes A.Ş.'nin organize ettiği, Tekir bölgesindeki kızak alanında yapılan etkinlikte eşler piste çıktı. Yarışmada erkekler, eşlerini kızakla önce yukarı çekti, ardından da birlikte kayarak bitiş çizgisine ulaşmak için çaba sarf etti. Erkeklerin zorlandığı etkinlikte, renkli görüntüler ortaya çıktı. Yarışmada Kübra- Mustafa Özbek çifti birinci, Neslihan- Necmettin Kambur çifti ikinci, Zeynep- Oğuz Oğuzhan çifti ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren çiftlere ödüllerini Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı verdi.

PARTNER"Onur’un zekâsına âşık oldum""Onur’un zekâsına âşık oldum"
Erciyes'te eşler arası kızak çekme yarışması yapıldıErciyes'te eşler arası kızak çekme yarışması yapıldı
Nemrut Dağı beyaza büründüNemrut Dağı beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Putin'den Türkiye mesajı

Putin'den Türkiye mesajı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Kayak merkezinde telesiyej arızası! Onlarca kişi 2.5 saat mahsur kaldı

Kayak merkezinde büyük panik! Onlarca kişi mahsur kaldı

Antalya'da Aralık ayında deniz keyfi

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.