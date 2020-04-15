Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Koronavirüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım yapmıştı.

Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip @Yurtsever Bulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik” ifadelerini kullanmıştı.

23 NİSAN'I İŞARET ETTİ

Çalışmalarını sürdüren Ovalı, bu kez Hürriyet Gazetesi'nden Nedim Şener'e konuştu. Aşı için yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Ovalı, "Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan’da görecek" ifadelerini kullandı.

