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  4. Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün VIP terminaline alınmadığı iddia edilmişti! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün VIP terminaline alınmadığı iddia edilmişti! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

16.06.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün uçak yolculuğu için İstanbul Havalimanı'nın VIP terminaline alınmadığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. "Vefat edenlerin maiyetinin VIP terminali kullanımı ilgili mevzuat uyarınca mümkün görülmemektedir" denen açıklamada Sevinç İnönü'nün İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri talimatıyla VIP terminal hizmetlerinden yararlandırıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün VIP terminaline alınmadığı iddia edilmişti! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

İstanbul Valiliği, eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’nün uçak seyahatinde İstanbul Havalimanı VIP terminaline alınmadığı iddialarını yalanladı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan merhum Erdal İnönü’nün eşi Sayın Sevinç İnönü Hanımefendi’nin havayolu seyahatinde İstanbul Havalimanı VIP terminalini kullanmasının engellendiği konusuyla ilgili olarak Valiliğimizce yapılan incelemede; İstanbul Havalimanı VIP kayıtlarının incelenmesinde sayın Sevinç İnönü Hanımefendi’nin, 2019 yılında İstanbul-Londra gidiş ve Londra İstanbul dönüş uçuşlarında havalimanı VIP terminalini kullanma talebi olmuştur. Vefat edenlerin maiyetinin VIP terminali kullanımı ilgili mevzuat uyarınca mümkün görülmemektedir. Ancak o tarihte görevli İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri talimatıyla sayın İnönü’nün VIP terminal hizmetlerinden yararlandırıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili incelemelerde, İstanbul Havalimanı VIP kayıtlarında 2019 yılından günümüze kadar Sayın İnönü’nün VIP kullanımına ilişkin herhangi bir talebinin olmadığı anlaşılmıştır."

(AA)

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Erdal İnönü
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