Erdoğan'a hakaretten ikinci kez gözaltına alınan kişi tutuklandı

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında hakaret içerikli paylaşımlar yapanın A.C. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.C., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldıktan sonra hakaret içerikli paylaşımlara devam ettiği belirlenen A.C., bir gün sonra yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

