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Erdoğan'a hakaretten ikinci kez gözaltına alınan kişi tutuklandı

30.04.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir gün arayla ikinci kez gözaltına alınan A.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan'a hakaretten ikinci kez gözaltına alınan kişi tutuklandı

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında hakaret içerikli paylaşımlar yapanın A.C. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.C., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldıktan sonra hakaret içerikli paylaşımlara devam ettiği belirlenen A.C., bir gün sonra yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Muğla Recep Tayyip Erdoğan

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