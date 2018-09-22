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Erdoğan, AK Partililere açıkladı: Barış isteyen bir biz kaldık!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 08:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerinde, 81 il ve tüm ilçelerde aday çıkartacağını söyledi. AK Parti MKYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin ise "Barış isteyen bir biz kaldık" dedi.

Erdoğan, AK Partililere açıkladı: Barış isteyen bir biz kaldık!

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun (MKYK) Erdoğan başkanlığında gerçekleşen dünkü toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, İdlib’le ilgili son durum ve gelişmelere ilişkin bilgi vererek "Barış isteyen bir biz kaldık” ifadesini kullandığı belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları çerçevesinde yerel seçimde ittifak konusu da toplantıda tartışıldı. Bahçeli’nin İstanbul’da aday çıkarmayacaklarına ilişkin sözlerinin anımsatılması üzerine Erdoğan’ın, “Bu ittifaka sahip çıkıldığını gösteren bir açıklama” değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

"DEVLET BEY İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devlet Bey ile görüşeceğim. Oradan bir yol haritası, somut durum çıkar. Şu an bir görüşme yok” şeklinde konuştu. Bu konuda önce kurmay düzeyinde görüşmelerin yapılacağı ifade edilirken, Erdoğan, Numan Kurtulmuş’un temaslarda bulunacağını söyledi.

Erdoğan’ın üyelerin, “Bizim aday göstermeyeceğimiz yerler olacak mı?” sorusuna şu yanıtı verdiği ifade edildi:

“Aday çıkarmamamız gibi bir durum söz konusu olmaz. 81 il ve tüm ilçelerde adaylarımız olacak. Bizim iddialı olmamız ayrı, ittifak ayrı bir konu. İttifak ruhunun arkasındayız. Herkes Mart'a yönelik çalışmalarını olduğu gibi sürdürsün.”

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Recep Tayyip Erdoğan ak parti yerel seçim İdlib seçim 2019

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