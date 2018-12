'Erdoğan Bahçeli görüşmesi her an olabilir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine 'Cumhur İttifakı'nı sürdürerek giren partisine dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş ittifaka yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin her an görüşebileceğini söyledi.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle;

Her iki partinin de genel başkan yardımcıları hangi adımlar atılabilir onun çalışmasını yaptılar. Çalışma sonrası elde edilecek kararlar da genel başkanlara iletilecektir. İki liderin görüşmesi her an olabilir. Dolayısıyla teknik çalışmaların hangi aşamaya geldiği belli olduktan sonra görüşme gerçekleşecektir. Cumhur İttifakında siyasi irade ve kararlılık vardır. Milletin gönlüne yerleşmiş olan bir ittifaktır. Teröre, FETÖ'ye ve ekonomik saldırılara karşı koyan bir ittifaktır. Her iki taraf da bu ittifakı önemsediğini söylemleriyle ortaya koyuyor. Bunu istemeyenler ve mani olmak isteyenler olabilir