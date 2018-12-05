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'Erdoğan Bahçeli görüşmesi her an olabilir'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 12:20 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş AK Parti ile MHP arasında devam eden ittifak görüşmeleri ile ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılmasın beklenen görüşmenin her an olabileceğini söyledi.

'Erdoğan Bahçeli görüşmesi her an olabilir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine 'Cumhur İttifakı'nı sürdürerek giren partisine dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş ittifaka yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin her an görüşebileceğini söyledi.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle;

Her iki partinin de genel başkan yardımcıları hangi adımlar atılabilir onun çalışmasını yaptılar. Çalışma sonrası elde edilecek kararlar da genel başkanlara iletilecektir. İki liderin görüşmesi her an olabilir. Dolayısıyla teknik çalışmaların hangi aşamaya geldiği belli olduktan sonra görüşme gerçekleşecektir. Cumhur İttifakında siyasi irade ve kararlılık vardır. Milletin gönlüne yerleşmiş olan bir ittifaktır. Teröre, FETÖ'ye ve ekonomik saldırılara karşı koyan bir ittifaktır. Her iki taraf da bu ittifakı önemsediğini söylemleriyle ortaya koyuyor. Bunu istemeyenler ve mani olmak isteyenler olabilir

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Bahçeli Numan Kurtulmuş

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
açıklamaz ol 3 yıl önce 150 lira olan elektrik faturası 417 lira oldu açıklamaz ol size oy verenlere yazıklar olsun çocuklarının yaptığı işler yediğiniiz paralar haram olsun
sayın büyük reis...erişilmez,tartışılmaz,büyük reis...demek mhp ye ihtiyacın varki peşinde koşuyorsun,,,madem seni herkez destekliyor,,kime niye ihtiyacın olsunki,,,sen yüzde 60 ı tek başınada alırsın..
akp ile mhp biri iktidardan düşme diğeri baraj altı kalma akıllarına geldikçe birbirleri hakkında her dediklerini unutup katolik nikahı kıymış gibi birbirlerine sarılmak zorundadırlar.
@hasananbar ,ahhh ahhh, ne ler görüdük neler,itler ürdü diye kervan yoldan dönmez.
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