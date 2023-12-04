Erdoğan - Bahçeli görüşmesinde masaya yatırıldı! Son söz öncesi gözler bu haftaya çevrildi: İki toplantı kritik önem taşıyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimini ilan etmesiyle siyasetin gündemi daha da hareketlendi. Cumhur İttifakı'nın iş birliğinde son söz için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'de. Daha önce sekiz kez bir araya gelen heyetler bu hafta iki toplantı daha yapacak.

ERDOĞAN - BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEM SEÇİM

Geçtiğimiz çarşamba günü Erdoğan ile Bahçeli Beştepe'de bir araya gelmişti. Show Haber'in aktardığına göre bu görüşmede, heyetlerin toplantılarında uzlaşılan noktalar masaya yatırıldı.

ERDOĞAN PAROLAYI İLAN ETTİ

Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın bir numaralı hedefi ise Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığıyla CHP'nin elindeki İstanbul'u geri kazanmak. Erdoğan da bu hedefini "'Yeniden İstanbul' bu mücadelenin parolalarından biri" sözleriyle pekiştirmişti.

Öte yandan Erdoğan'ın "Bizleri mahcup edecek isimleri milletimizin önüne koymayız" mesajı verdiği ismin eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğu iddia edildi.

GÖZLER BU HAFTAKİ TOPLANTILARDA

Heyetler bu hafta iki toplantı daha yapacak. İş birliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçelerin netleşmesi bekleniyor.