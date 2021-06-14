Erdoğan-Biden görüşmesinde dikkat çeken 'kitap' detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen görüşmede, masada bulunan bir kitap dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, masadaki bu kitabı Joe Biden'a verirken, kitabın Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan İletişim başkanlığınca yayımlanan bir kitap olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNİ ANLATIYOR

"Turkey's Fight Against Terrorism (Türkiye'nin Terörizme karşı Mücadelesi)" isimli kitapta Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ, PKK/YPG ile mücadelesi, Barış Pınarı Harekatı'nın gerekçesi ve Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı ev sahipliğine ilişkin bilgiler yer alıyor.

