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Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 20:08 | Son Güncelleme

Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.
Haber: ANKARA-DHA

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