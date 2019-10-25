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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde cemaate seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 14:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde cemaate seslendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cuma namazının ardından Hafız İshak Danış tarafından Fetih Suresi okundu.

Danış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden ötürü cemaatle tek tek selamlaşamayacağını ifade ederek, mikrofonu Erdoğan'a uzattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetih Suresi'nden bir ayeti okuyarak başladığı konuşmasında, ayetin Türkçesini de aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cemaate şöyle seslendi:

"Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak Hoca'nın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif'te küffara karşı şiddetli olmamızı Rabb'im bizlere emrediyor. O bizler kim? Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi. İnşallah Suriye'de Rabb'im bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.' Şu anda olduğu gördük. Görüyoruz. Ve Allah'ın izniyle göreceğiz. Bugün yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe'de görüşmem var. Ben müsaadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Cuma bayramınız mübarek olsun."

Kaynak: AA

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Büyük Çamlıca Cami Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan

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