Erdoğan'dan Afyon'daki açılış töreninde açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyon'daki toplu açılış töreninde vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Rekor bir oy oranı ile şahsımı Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören Afyonkarahisarlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart seçimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bri zaferler çıkmak istiyoruz.

Bay Kemal, benim Mehmetçiğimi hep küçüksemiştir. CHP gibi Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz. CHP'nin yanında adı İYİ olan bir parti var, bir de adı Saadet olan particik var. Bu HDP'nin kongrelerinde bizim İstiklal Marşımız bile okunmaz. İstiklal Marşı'nı bile okumayanlarla, Bay Kemal sen nasıl kol kola giriyorsun. İYİ Parti, Saadet sen nasıl bunlarla kol kola giriyorsun. Bunlar kongrelerinde benim güzel bayrağımız dahi astırmayanlardır. Bunlara Afyon'dan güzel bir Osmanlı tokadını atmaya var mıyız?

