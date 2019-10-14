Erdoğan'dan Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları:

Kardeşim Aliyev ile bir araya geleceğiz, ardından DEİK'in düzenlediği yurt dışında yaşayan iş adamlarımızla bir araya geleceğiz.

(Esad rejimi ile YPG anlaştı iddiası) Birçok dedikodular var. Fakat özellikle büyükelçilik vasıtası ile ve bunun yanında şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımı ile sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. ABD ile mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri boşaltacaklardı fakat seneyi devirdik boşaltılmadı.

