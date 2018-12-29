Erdoğan'dan CHP'ye Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

“Kargayı biz sesinden tanırız. CHP adını da değiştirse kılığını da değiştirse, söylemini de değiştirse milletimiz onu sesinden tanır. Nasıl mı tanır. Tek parti devrindeki zulmünden tanır. Darbeler cuntalara verdiği destekten tanır. Sokak teröristlerine sahip çıkmalarından tanır. İnancına kültürüne olan husumetinden tanır. Terör örgütleri ile olan ilişkisinden tanır. Ülkesini yurt dışına şikayet edip bu şekilde siyasi rant peşinde koşmasından tanır. Cumhurbaşkanlığı adayı dahil olmaya cesaret edemeyen genel başkanından tanır. Millete hakaret eden yöneticilerinden, milletvekillerinden, il başkanlarından tanır. Lafa gelince demokrat, özünde simsiyah ya da kıpkızıl faşist duruşundan tanır. Milletimiz bunları seçilmiş Cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbe ile tehdit eden o bet sesinden tanır. Bakın sahip çıkıyor. Niye al birini vur öbürüne. CHP hangi boyaya boyanırsa boyansın milletimiz onu tanır, bilir ve hak ettiği yere yerleştirir"

Toplantı sırasında yaptığı konuşmada Yazar Cenap Şahabettin’in “Karga adını değiştirse de sesinden tanınır” sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi eleştirerek şöyle devam etti:

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, konuk oldukları Halk TV'deki bir programda sarf edilen ve tepki çeken sözleri üzerine Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Programın ertesi günü gözaltına alınan Akpınar ve Gezen, polis gözetiminde adliyeye götürülmüş ve soruşturma kapsamında, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedilmişti. Gezen'in savcılık ifadesinde, Halk Arenası adlı programda yaptığı konuşmanın kendisine ait olduğunu belirterek, TV programındaki sözleri mizah amaçlı söylediğini, herhangi bir hakaret kastı bulunmadığını anlattığı öğrenildi.

Akpınar programda, "Bunların karşısında ancak insan olarak, insanlığımıza sahip çıkarak saf dışı etmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Aksi halde bırakın sokakta hak aramayı, iç savaşa kadar gideriz. Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" ifadelerini kullanmıştı. Akpınar, "Mustafa Kemal dışında kim Rusya'ya döndüyse iktidardan gitti. Adnan Menderes randevu aldı, ihtilâl oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilâl oldu. Bakalım darısı kimin başına" demişti. Müjdat Gezen ise, "Kimse benim vatanseverliğimi sorgulayamaz. Haddini bil" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti.



