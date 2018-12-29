HABER

Erdoğan'dan CHP'ye Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 17:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı’na katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar üzerinden CHP'yi eleştirdi.

Erdoğan'dan CHP'ye Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Toplantı sırasında yaptığı konuşmada Yazar Cenap Şahabettin’in “Karga adını değiştirse de sesinden tanınır” sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi eleştirerek şöyle devam etti:

“Kargayı biz sesinden tanırız. CHP adını da değiştirse kılığını da değiştirse, söylemini de değiştirse milletimiz onu sesinden tanır. Nasıl mı tanır. Tek parti devrindeki zulmünden tanır. Darbeler cuntalara verdiği destekten tanır. Sokak teröristlerine sahip çıkmalarından tanır. İnancına kültürüne olan husumetinden tanır. Terör örgütleri ile olan ilişkisinden tanır. Ülkesini yurt dışına şikayet edip bu şekilde siyasi rant peşinde koşmasından tanır. Cumhurbaşkanlığı adayı dahil olmaya cesaret edemeyen genel başkanından tanır. Millete hakaret eden yöneticilerinden, milletvekillerinden, il başkanlarından tanır. Lafa gelince demokrat, özünde simsiyah ya da kıpkızıl faşist duruşundan tanır. Milletimiz bunları seçilmiş Cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbe ile tehdit eden o bet sesinden tanır. Bakın sahip çıkıyor. Niye al birini vur öbürüne. CHP hangi boyaya boyanırsa boyansın milletimiz onu tanır, bilir ve hak ettiği yere yerleştirir"

erdogan1

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, konuk oldukları Halk TV'deki bir programda sarf edilen ve tepki çeken sözleri üzerine Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Programın ertesi günü gözaltına alınan Akpınar ve Gezen, polis gözetiminde adliyeye götürülmüş ve soruşturma kapsamında, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedilmişti. Gezen'in savcılık ifadesinde, Halk Arenası adlı programda yaptığı konuşmanın kendisine ait olduğunu belirterek, TV programındaki sözleri mizah amaçlı söylediğini, herhangi bir hakaret kastı bulunmadığını anlattığı öğrenildi.

akpinar

Akpınar programda, "Bunların karşısında ancak insan olarak, insanlığımıza sahip çıkarak saf dışı etmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Aksi halde bırakın sokakta hak aramayı, iç savaşa kadar gideriz. Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" ifadelerini kullanmıştı. Akpınar, "Mustafa Kemal dışında kim Rusya'ya döndüyse iktidardan gitti. Adnan Menderes randevu aldı, ihtilâl oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilâl oldu. Bakalım darısı kimin başına" demişti. Müjdat Gezen ise, "Kimse benim vatanseverliğimi sorgulayamaz. Haddini bil" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti.

gezen1


Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!
Evini yakmaya kalkışan kadını polis ikna ettiEvini yakmaya kalkışan kadını polis ikna etti
AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım ToplantısıAK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müjdat gezen CHP Metin Akpınar Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kibirlenme padişahım Senden Büyük Allah var !!!! Fatih Sultan Mehmet de tabutunda giderken elinin biri dışardaydı ve hiç bir şey götüremedi öbür tarafa
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.