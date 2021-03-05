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  4. Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Ankara’da bu senaryolar konuşuluyor

Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Ankara’da bu senaryolar konuşuluyor

05.03.2021 08:34 | Son Güncelleme:
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Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Ankara’da bu senaryolar konuşuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son zamanlarda sık görüşmesinin ardından Ankara’da bazı senaryoların konuşulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklama yapılmadı.

İki lider, 2 gün önce de İnsan Hakları Eylem Planı’nın sunumundan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişlerdi.

Dünkü ziyareti ele alan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, iki liderin son günlerde sık bir araya gelmesi sonrasında Ankara’da bazı senaryoların konuşulduğunu belirtti.

Bu senaryolar arasında HDP'nin kapatılması ve HDP'lilerin dokunulmazlığının kaldırılması, yeni Anayasa ve seçim yasası, Gara’dan sonra büyük bir sınır ötesi operasyon yer alıyor.

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Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan

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