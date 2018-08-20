Erdoğan'dan dikkat çeken karar

Bu nedenle de Erdoğan, milletvekillerine daha çok başkanlık ve üyelik verebilmek üzere bugüne kadar bakanların hem kabinede yer alması hem MKYK üyeliği yapması, grup başkanvekillerinin aynı zamanda kurulda yer alması, komisyon başkanlığının yanı sıra MKYK üyeliğinin devam etmesi uygulamasına şimdilik son verdi. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ liste dışında kaldı. Aynı hesapla AK Parti Grup başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan da MKYK üyesi yapılmadı.

Erdoğan, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Jülide Sarıeroğlu’nu MYK’ye alınca Meclis’te 2 koltuğun boşalması gündeme geldi. AK Parti kulislerinde şimdi iki başkanlık için ne zaman seçim yapılacağı ve kimlerin getirileceği merakla bekleniyor. Erdoğan’ın MKYK’de milletvekili sayısını artırması da dikkat çekiyor. Daha önce 34 olan MKYK’deki milletvekili sayısı 42’ye çıktı. Parti kulislerinde kongreden önce kabinedeki 3 bakanın MKYK’de de yer almasının doğru olmayacağı, bir kişiye birden fazla koltuk verilmesinin parti içinde huzursuzluğa yol açacağı kaydediliyordu. Erdoğan’ın ‘tek koltuk’ kararıyla parti grubunda cılız da olsa ortaya çıkabilecek olası rahatsızlığı önlediğine dikkat çekiliyor.