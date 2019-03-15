HABER

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

SEÇİM HABERLERİ  | 15.03.2019 15:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen mitingde, "Eski stadın yerine millet bahçesini kuruyoruz. İçinde de millet kıraathanesi olacak. " dedi.

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde, eski stadın yerine millet bahçesi kurulacağını ve içinde de millet kıraathanesi olacağını açıkladı. Erdoğan'ın müjdesini duyan vatandaşlar haberi çoşkuyla karşıladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son 17 yılda Gaziantep'e 35 katrilyon yatırım yaptık. 10 bin 830 yeni derslik inşa ettik. İkinci üniversiteyi kurduk.

Eski stadın yerine inşallah millet bahçesini kuruyoruz. Muhteşem bir millet bahçesi içinde de millet kıraathanesi olacak.

Şehrimize bin 875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz.

Şimdi geliyorum müjdemize. Gaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde bir askeri alan var. Buradaki askeri birliği artık şehir içinde tutmanın bir anlamının kalmadığını gördük.

İşte bu devasa alanı Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. Bu alanın yarısını gül bahçeleriyle ıhlamurlarıyla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısmında da Antep'in kültürüne tarihine uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandıEn fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı
Seçime günler kala iddialı sözler: Ankara bitti zaten, İstanbul'da da İmamoğlu öne geçtiSeçime günler kala iddialı sözler: Ankara bitti zaten, İstanbul'da da İmamoğlu öne geçti
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep millet bahçesi müjde cumhurbaşkanı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına sert sözler: Bugün bize ihanet edenler...

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına sert sözler: Bugün bize ihanet edenler...

Diğer Haberler
31 Mart yerel seçim son anket sonuçları (AK Parti ve CHP oy oranları...)

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

Koray Aydın'dan seçime günler kala iddialı sözler: Ankara bitti zaten, İstanbul'da da İmamoğlu öne geçti

Seçime günler kala iddialı sözler: Ankara bitti zaten, İstanbul'da da İmamoğlu öne geçti

Erdoğan'dan 'Ezan'a protesto' tartışması hakkında açıklama

Erdoğan'dan 'Ezan'a protesto' tartışması hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan yerel seçim anket sonuçları yorumu!

'En gerçek en doğru anket sandıktan çıkan sonuçtur'

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

AK Partili Mahir Ünal'dan Mansur Yavaş açıklaması!

AK Partili Mahir Ünal'dan Mansur Yavaş açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.