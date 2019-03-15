Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde, eski stadın yerine millet bahçesi kurulacağını ve içinde de millet kıraathanesi olacağını açıkladı. Erdoğan'ın müjdesini duyan vatandaşlar haberi çoşkuyla karşıladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son 17 yılda Gaziantep'e 35 katrilyon yatırım yaptık. 10 bin 830 yeni derslik inşa ettik. İkinci üniversiteyi kurduk.

Eski stadın yerine inşallah millet bahçesini kuruyoruz. Muhteşem bir millet bahçesi içinde de millet kıraathanesi olacak.

Şehrimize bin 875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz.

Şimdi geliyorum müjdemize. Gaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde bir askeri alan var. Buradaki askeri birliği artık şehir içinde tutmanın bir anlamının kalmadığını gördük.

İşte bu devasa alanı Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. Bu alanın yarısını gül bahçeleriyle ıhlamurlarıyla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısmında da Antep'in kültürüne tarihine uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak.

