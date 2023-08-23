Erdoğan'dan Kırım mesajı! 'Serbest bırakılmalılar' diyerek çağrı yaptı: Gerilimi artıracak adımlardan uzak durulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Kırım Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Kırım Tatar Türkleri hakkında çağrılarını dile getiren Erdoğan "Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye, bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor" dedi.

'TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ' VURGUSU

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Ukrayna'nın bayrak gününü ve bağımsızlık gününü tebrik ediyorum. Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin bir şekilde savunulması amacıyla tesis edilen bu platformun Kırım konusunda vermek istediğimiz mesajlara güç katacağına inanıyorum. Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye, bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor.

Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye, bunun gayrimeşru olduğunu savunmaya devam ediyor. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana tavrımızı muhafaza ediyoruz. Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz.

"SERBEST BIRAKILMALILAR"

Gözaltında bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ve arkadaşlarının serbest bırakılmalarına dair beklentimizi tekrarlıyorum.

Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini önceliklerimiz arasındadır.

Karadeniz girişiminin canlandırılması için çalışmalarımız sürüyor. Bu süreçte gerilimi daha fazla artıracak, Karadeniz'deki sükunete zarar verecek her türlü adımdan uzak durulması gerektiğine inanıyoruz.

Savaşın sona ermesi ve Karadeniz havzasının huzur ve istikrara kavuşması, sadece bölgeye değil tüm dünyaya nefes aldıracaktır.

