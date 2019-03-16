Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a sert sözler: Adamda her türlü yolsuzluk var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kuzey Marmara otoyolu 398 km uzunluğundadır. Bu projenin 70 km'lik Kınalı-Odayeri kesimi ise bugüne kadar 1,2 milyar dolar yatırım yaptığımız en önemli bölümlerden birini oluşturuyor.

Yol medeniyettir yolu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Su medeniyettir. Suyu olmayan medeniyetten bahsetmesin.

Biz bu millete aşığız biz bu millete sevdalıyız bizim yapmamız gereken işler var ve bunları yapacağız. Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Yatırım bedeli 180 milyon dolar olan Çatalca-Yassıören etabı ve bağlantı yollarının milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Çatalca 39 mahallesi ile ülkemizin kültürel zenginliğinin en yoğun olduğu ilçelerinden bir tanesidir. Çatalca-Kurtköy yolculuğu 50 dakikada tamamlanacak. Çatalca'yı, Halkalı'da biten banliyö hattı ve hızlı tren vasıtasıyla İstanbul'a ve dolayısıyla tüm Türkiye'ye daha da yaklaştıracağız. İlçemizin turizmini geliştirmek için bir çok teşvik düzenlemeleri yapacağız.

İlçe merkezinin içinde kalan küçük sanayi sitesini kaldırıp yepyeni ve daha büyük bir sanayi sitesi kuracağız. Çatalca’yı ileriye taşıyacak tüm projelerimiz hazır. 31 Mart’ta Çatalca gönül belediyeciliği ile buluştuğunda ilçemizi şaha kaldıracağız.

Ankara’da yine yolsuzluklar içinde olan bir aday bulmuşlar adamda her türlü yolsuzluk var. Çık hesabını ver veremiyor hesabını... Bay Kemal çık bari adayının karıştığı işleri sen izah et…

Her seçim yeni bir başlangıçtır. Adaylarımız projeleriyle vizyonlarıyla gece gündüz çalışıyor. Ülkemiz tarihinin en büyük demokrasi reformlarını biz hayata geçirdik.

Ayrıntılar geliyor...

