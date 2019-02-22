Erdoğan'dan Muğla mitinginde açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Ey Muğla, 31 Mart'ta CHP'nin işbilmez, icraat yapmaz yönetim anlayışına değil, hizmet siyasetine var mıyız? Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor, her türlü rezillik orada. Hiçbir altyapı yok. Artık bu işi bitirelim diyoruz ya. 37 gün kaldı, çalışalım ve bu işi bitirelim.

"VURUR GEÇERİZ"



Hastaneyi bitirmek üzereyiz. Büyükşehir Belediyesi Milas'taki bağlantı yolunu yapmamakla direniyor. Böyle devam ederse dinlemeyiz, vurur geçeriz.

Muğla'nın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak projeye bu yıl başlıyoruz.



