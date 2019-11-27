Erdoğan'dan MÜSİAD zirvesinde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde MÜSİAD Vizyoner 19 programında konuştu. Erdoğan, muhalefetin tarıma yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Dün birisi çıkmış güya Türk tarımının nasıl bittiğini anlatıyor. Tarımdan da alakasının olduğunu hiç mi hiç bilmiyor. Ben yeri geldiğinde traktöre de biniyor, bana çiftçi kardeşlerim de nasıl binilir öğrettiler. Söylediği her şey yanlış, kullandığı her rakam yanlış. Rakamları karıştırıp milletimizin kafasını karıştırmaya çalışıyor. Yine rakam oyunları oynuyor. Biz polemik yaparak konuları sulandırmanın değil, toprakları sulamanın peşindeyiz. Bunların heybelerinde millete sunacak hiçbir şeyleri bulunmuyor.

'BOR MADENİ ÜZERİNDEN EFSANELER ÜRETİLDİ'



Biz bu gafillere rağmen hedeflerimize dört elle sarılmaya, milletimizin refahını artırmaya devam edeceğiz. Türkiye'de içi boş muhalefetin malzemelerinden biri de bor meselesidir. Bor madeninin değeri üzerinden efsaneler üretildi, komplo teorileri geliştirildi. Hiç kimse işin 'Bu bor nedir, nasıl çıkarılır, nasıl işlenir, nasıl değerlenir' diye kafa yormadı. Erke Dönergeci balonu da türetildi, kısa sürede patladı.

