HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

18.10.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlesi'ne gayretleriyle yön veren Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, Bayraktar'ın milli teknoloji için çabalarına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı:

Milli Teknoloji Hamlesi'ne gayretleriyle yön veren Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum.Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır.

Son Dakika: İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti (Özdemir Bayraktar kimdir?)Son Dakika: İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti (Özdemir Bayraktar kimdir?)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'da yeni gelişme! Bugün başladıYerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'da yeni gelişme! Bugün başladı
Uzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeliUzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeli
İçişleri Bakanlığından 81 ile taksi genelgesi İçişleri Bakanlığından 81 ile taksi genelgesi
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz

Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Toyota CEO'su: Bugün bulan bugün alsın!

Toyota CEO'su: Bugün bulan bugün alsın!

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.