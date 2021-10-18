Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, Bayraktar'ın milli teknoloji için çabalarına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı:



Milli Teknoloji Hamlesi'ne gayretleriyle yön veren Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum.Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır.

Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.



Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2021



