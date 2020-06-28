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Erdoğan'dan şehit Recep Yüksel'in ailesine başsağlığı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2020 17:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit Recep Yüksel'in ailesine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yüksel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA

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