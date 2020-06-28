Erdoğan'dan şehit Recep Yüksel'in ailesine başsağlığı mesajı

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, operasyon b\u00f6lgesinde ter\u00f6ristlerle \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmada \u015fehit olan Piyade Uzman Onba\u015f\u0131 Y\u00fcksel'in ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131 g\u00f6nderdi.\nAAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERCem Y\u0131lmaz, Netflix\u2019e kar\u015f\u0131!Erdo\u011fan, KKTC Ba\u015fbakan\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc!Personel \u00f6zl\u00fck dosyas\u0131nda neler bulunmal\u0131?